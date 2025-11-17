Основатель «Википедии» ушел с интервью из-за «глупого» вопроса журналиста

Основатель «Википедии» Джимми Уэйлс в гневе ушел с интервью немецкого журналиста и левого активиста Тило Юнга на шоу «Jung & Naiv» из-за «глупого» вопроса. Об этом пишет немецкая газета Bild.

По данным журналистов, интервью завершилось после первого вопроса Юнга о том, является ли Уэйлс единственным основателем или соучредителем «Википедии».

«Неважно. Это самый глупый вопрос на свете! Называйте меня как хотите», — заявил Уэйлс.

После этого он в гневе выбежал из студии всего спустя 48 секунд после начала записи. Журналист несколько раз подряд задавал Уэйлсу уточняющие вопросы, чтобы получить точный ответ на вопрос.

Спор в ходе интервью возник из-за попытки выяснить причины спора между соучредителем Википедии Ларри Сэнгером и Уэйлсом. В 2001 году они вместе работали над созданием онлайн-энциклопедии, однако позже Уэйлс называл себя единственным основателем.

В ответ на это Сэнгер обвинил своего бывшего делового партнера во лжи.

27 октября американский предприниматель Илон Маск запустил альтернативный «Википедии» проект Grokipedia. Утверждается, что на платформе уже размещено свыше 885 тыс. статей. Некоторые пользователи при этом уже столкнулись с трудностями при работе с веб-сайтом.

