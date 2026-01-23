Тренер по футболу из Иркутска спас ребенка из горящей машины

Тренер по футболу из Иркутска Андрей вытащил ребенка ребенка из горящей машины, которая оказалась закрытой. Об этом сообщает Readovka.

Инцидент произошел на парковке у одного из городских спорткомплексов, когда Андрей после проведенной тренировки заметил клубы дыма от припаркованного автомобиля. Подбежав ближе, он обнаружил в салоне семилетнего мальчика, который был пристегнут в детском кресле и не мог самостоятельно выбраться, так как двери машины оказались заблокированы.

Андрей вернулся в здание и нашел владелицу машины. Вместе они попытались открыть двери с ключа, но не смогли, так как внутри уже начался пожар. На помощь пришли еще двое спортсменов. Они разбили стекло автомобиля, после чего тренер вытащил ребенка вместе с креслом. Мальчик не пострадал. Машина полностью сгорела.

