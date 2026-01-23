Размер шрифта
Тренер по футболу из Иркутска спас ребенка из горящей машины

Иркутский футбольный тренер вытащил ребенка из закрытой, горящей машины
Тренер по футболу из Иркутска Андрей вытащил ребенка ребенка из горящей машины, которая оказалась закрытой. Об этом сообщает Readovka.

Инцидент произошел на парковке у одного из городских спорткомплексов, когда Андрей после проведенной тренировки заметил клубы дыма от припаркованного автомобиля. Подбежав ближе, он обнаружил в салоне семилетнего мальчика, который был пристегнут в детском кресле и не мог самостоятельно выбраться, так как двери машины оказались заблокированы.

Андрей вернулся в здание и нашел владелицу машины. Вместе они попытались открыть двери с ключа, но не смогли, так как внутри уже начался пожар. На помощь пришли еще двое спортсменов. Они разбили стекло автомобиля, после чего тренер вытащил ребенка вместе с креслом. Мальчик не пострадал. Машина полностью сгорела.

РПЛ находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее чемпион мира из «ПСЖ» отверг обвинения в торговле людьми.

