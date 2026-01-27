В Австралии фиксируют рекордные показатели жары

Sky News: в Австралии установилась почти 50°C жара

Australia/Instagram/Global Look Press

Австралийские метеорологи во вторник фиксируют рекордные температурные показатели в ряде районов страны. Об этом сообщает Sky News.

В публикации отмечается, что в ряде населенных пунктов в штате Виктория температура воздуха прогрелась до 48,9°C. Если данная информация будет подтверждена, то это станет рекордным значением для региона.

Местные власти предупредили о рисках лесных пожаров на фоне чрезвычайной жары.

Также температура приближается к рекордным показателям в Мельбурне, где сейчас проходит теннисный турнир Australian Open. Организаторы спортивного мероприятия ввели спецмеры, например, для защиты участников и зрителей закрываются раздвижные крыши над кортами.

До этого руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в некоторых регионах России сохраняются аномальные холода. Он уточнил, что речь идет об Удмуртии, Кировской, Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, Татарстане и Пермском крае.

