Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Терапевт дала советы, как не заболеть в холодную погоду

Терапевт Фомина: защитить организм в мороз поможет многослойная одежда
Shutterstock

Избежать простуды и других заболеваний в зимний период поможет ряд простых правил, о которых не стоит забывать при прогулках на морозе. Об этом mk.ru рассказала врач-терапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Минздрава России Яна Фомина.

По словам специалиста, главной защитой для организма в мороз становится многослойный образ. Зимой на прогулки необходимо надевать три слоя одежды. В качестве первого должно выступать термобелье, отводящее влагу, затем следует надевать флисовые или шерстяные вещи, которые сохраняют тепло. Заключительным слоем должна быть ветро- и влагозащитная мембранная одежда.

«Перед выходом на сильный мороз постойте 2–3 минуты в подъезде или тамбуре. Дайте сосудам возможность начать адаптироваться к перепаду», — добавила эксперт.

Помимо этого, врач-терапевт Елена Кудряшова напомнила, что на холоде важно много двигаться. Благодаря физической активности кровь разгоняется и достигает всех мелких капилляров, согревая весь организм.

Врач службы скорой помощи сети клиник «Будь Здоров» Евгений Шаройко до этого говорил, что для зимних пробежек на улице необходимо заранее подбирать подходящую одежду. По его словам, следует одеваться на 10 градусов прохладнее, чем показывает градусник. При этом избежать перегрева организма в более теплую погоду поможет отказ от термобелья.

Ранее были названы средства, которые должны быть в домашней аптечке зимой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27683389_rnd_3",
    "video_id": "record::53a8b7b1-de01-434f-954e-ef01645231f1"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+