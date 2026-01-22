Терапевт дала советы, как не заболеть в холодную погоду

Избежать простуды и других заболеваний в зимний период поможет ряд простых правил, о которых не стоит забывать при прогулках на морозе. Об этом mk.ru рассказала врач-терапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Минздрава России Яна Фомина.

По словам специалиста, главной защитой для организма в мороз становится многослойный образ. Зимой на прогулки необходимо надевать три слоя одежды. В качестве первого должно выступать термобелье, отводящее влагу, затем следует надевать флисовые или шерстяные вещи, которые сохраняют тепло. Заключительным слоем должна быть ветро- и влагозащитная мембранная одежда.

«Перед выходом на сильный мороз постойте 2–3 минуты в подъезде или тамбуре. Дайте сосудам возможность начать адаптироваться к перепаду», — добавила эксперт.

Помимо этого, врач-терапевт Елена Кудряшова напомнила, что на холоде важно много двигаться. Благодаря физической активности кровь разгоняется и достигает всех мелких капилляров, согревая весь организм.

Врач службы скорой помощи сети клиник «Будь Здоров» Евгений Шаройко до этого говорил, что для зимних пробежек на улице необходимо заранее подбирать подходящую одежду. По его словам, следует одеваться на 10 градусов прохладнее, чем показывает градусник. При этом избежать перегрева организма в более теплую погоду поможет отказ от термобелья.

Ранее были названы средства, которые должны быть в домашней аптечке зимой.