В России предупредили о всплеске лудомании из-за легализации онлайн-казино

Психиатр Шуров: легализация онлайн-казино приведет к безумной лудомании
Если в России одобрят идею главы Минфина Антона Силуанова о легализации онлайн-казино, то это приведет к всплеску лудомании. Хотя бюджет действительно получит дополнительные доходы, последствия этого не стоят, предупредил в беседе с «Ридусом» психиатр-нарколог Василий Шуров.

Он напомнил, что уже сейчас в России много подпольных онлайн-казино, которые активно рекламируются блогерами, а легализация этой сферы приведет к еще большим проблемам.

«Оформление кредита в банке занимает две минуты, слить эти деньги в онлайн-казино — ещё две минуты. А дальше безумный лудоман начинает носиться и выжимать деньги из кого только можно, в том числе и незаконными способами», — предупредил специалист.

По его словам, это можно приравнять к движению к катастрофе, и, хотя бюджет от такого шага и выиграет, но игра не стоит свеч.

Напомним, с предложением рассмотреть возможность легализации онлайн-казино Силуанов обратился к президенту страны Владимиру Путину. Он заявил, что нелегальный оборот азартных игр в интернете превышает 3 трлн рублей в год, а если идея Минфина о легализации онлайн-казино будет одобрена, доходы ежегодные доходы бюджета могут составить 100 млрд рублей. Предлагается ввести налог на онлайн-казино в размере не менее 30% от выручки. Кроме того, Минфин хочет запретить участвовать в играх лицам, не достигшим 21 года.

Ранее в Госдуме назвали растлением идею Силуанова об онлайн-казино.
 
