Ощутимое землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Курилах

На Курилах зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает Евро-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло 13 января в 16:34 по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине в 20 километров на расстоянии в 114 километров от города Курильска.

Telegram-канал «Точка отсчета» сообщает, что жители Курильска и сел Буревестник и Горное заметили землетрясение — толчки ощущались силой до 3 баллов. Предварительно, в результате сейсмособытия никто не пострадал. Тревога «Цунами» не объявлялась. Оперативные группы администраций муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов осматривают здания на предмет повреждений.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали на Камчатке.