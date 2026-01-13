Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Ощутимое землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Курилах

На Курилах произошло ощутимое землетрясение магнитудой 6,3
Uwe Anspach/Global Look Press

На Курилах зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает Евро-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло 13 января в 16:34 по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине в 20 километров на расстоянии в 114 километров от города Курильска.

Telegram-канал «Точка отсчета» сообщает, что жители Курильска и сел Буревестник и Горное заметили землетрясение — толчки ощущались силой до 3 баллов. Предварительно, в результате сейсмособытия никто не пострадал. Тревога «Цунами» не объявлялась. Оперативные группы администраций муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов осматривают здания на предмет повреждений.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали на Камчатке.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27608977_rnd_9",
    "video_id": "record::e8d00532-4481-47f2-b365-2fc58ad09a84"
}
 
Теперь вы знаете
Офер есть, а работы нет: почему компании тянут резину после собеседования и что с этим делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+