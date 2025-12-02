На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два землетрясения произошло у побережья Курильских островов

На Курилах произошло два землетрясения магнитудой 5,3
Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчёта»

На Курилах за час произошло два землетрясения. Об этом сообщает Telegram-канал «Точка отсчета».

Подземные толчки зафиксировали 2 декабря. Эпицентр первого находился в 86 километрах южнее села Головнино на глубине в 36 километров. Спустя около часа произошло еще одно землетрясение — его эпицентр располагался в 109 км юго-восточнее Северо-Курильска на глубине 51 км. Магнитуда обоих сейсмособытий составила 5,3

Толчки от первого землетрясения могли ощущаться на острове Кунашир с силой до 3-4 баллов. Второе землетрясение могло ощущаться в Северо-Курильске с аналогичной интенсивностью. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

До этого на Камчатке зафиксировали несколько афтершоков магнитудой от 3,6 до 4. В населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на Камчатке.

