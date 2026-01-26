Размер шрифта
Общество

Метеоролог рассказал, когда в Москве и Подмосковье закончатся морозы

Метеоролог Шувалов: морозная погода вернется в Москву 29 января
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Потепление в Москве и Московской области на неделе с 26 января будет непродолжительным. Морозная погода будет периодически возвращаться в столичный регион и в начале февраля. Об этом «Ридусу» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, в последнюю неделю январе в Москве и Подмосковье будет лишь незначительное повышение температуры, которое произойдет только на короткий срок.

«В первую очередь нас на неделе ждут снегопады и ослабление морозов. Но не до потепления, а до -5...-10 °С. Такое повышение температуры произойдет во вторник или среду», — предупредил метеоролог.

Он отметил, что 29 января снегопады и потепление закончатся. На смену им вновь придет морозная погода. К 30 января температура опустится до -14...-19 °С.

Эксперт подчеркнул, что такие скачки температуры будут продолжаться в Москве и Подмосковье до первой полной недели февраля включительно.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что в начале следующей недели в Москве начнется снегопад, который принесет больше половины месячной нормы осадков. При этом во вторник, 27 января, столицу «накроет многоярусная облачность теплого атмосферного фронта, сопровождаемая пушистыми хлопьями». В городе выпадет до 22 мм осадков, а видимость ухудшится до 1-4 км.

Эксперт добавил, что в среду, 28 января, снегопад продолжится, но снизит свою интенсивность. Ожидается, что в Москве выпадет до 9 мм осадков.

Ранее синоптик рассказал, что минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы.
 
