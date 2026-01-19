Размер шрифта
Патриарх Кирилл упомянул Путина во время проповеди, назвав его вождем

Патриарх Кирилл назвал Путина истинным православным вождем
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время крещенской проповеди в Богоявленском кафедральном соборе назвал президента России Владимира Путина православным вождем. Об этом пишет ТАСС.

«Мы дожили до того времени, когда и главой нашего государства является <…> православный вождь Владимир Владимирович», — сказал патриарх.

Он подчеркнул, что Путин является православным «искренне» — по убеждениям, а не по протоколу.

До этого журналист ВГТРК Павел Зарубин, побывав в гостях у Владимира Путина в его рабочей резиденции в Кремле, рассказал, что помимо двух спален, кухни и библиотеки у главы государства есть домашняя церковь.

В конце декабря в ходе прямой линии Путин заявил, что не сомневается в существовании Бога, который, по его мнению, не знает о разделении людей на Земле на разные церкви. Он также отметил, что в моменты, когда Россия сталкивается с испытаниями, подобными специальной военной операции на Украине, то она сплачивается.

Ранее Путин раскрыл, перед кем впервые преклонил колено.

