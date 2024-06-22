Митрополита УПЦ Ионафана освободили на Украине

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких) Украинской православной церкви, приговоренный на Украине к пяти годам заключения, освобожден по ходатайству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В скором времени иерарх прибудет в Россию, сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

«22 июня 2024 года по ходатайству Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в результате проведенных переговоров освобожден митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан», — говорится в сообщении.

В патриархате отметили, что Ионафан остро нуждается в медицинской помощи.

7 августа 2023 года митрополит УПЦ Ионафан был приговорен к пяти годам тюрьмы «за публичное оправдание вооруженной агрессии против Украины».

Сегодня в Закарпатской области Украины протодиакона Хустской епархии канонической УПЦ Владимира Петровцева мобилизовали в Вооруженные силы Украины. В епархии призвали молиться за священнослужтеля.

Ранее неизвестные забросали яйцами храм Украинской православной церкви.