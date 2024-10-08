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Митрополит УПЦ рассказал, за что власти Украины приговорили его к заключению

Митрополит УПЦ Ионафан: меня приговорили к 5 годам за критику раскола на Украине

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Тульчинская епархия

Власти Украины приговорили митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких) к пяти годам заключения из-за его критики украинских раскольников — последователей так называемой Православной церкви Украины. Об этом говорится в тексте интервью иерарха, опубликованном на сайте РПЦ.

7 августа 2023 года митрополит Ионафан был приговорен к пяти годам тюрьмы «за публичное оправдание вооруженной агрессии против Украины», он не признал своей вины. В июне священнослужителя освободили по ходатайству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и отправили в Россию в рамках обмена.

Иерарх признался, что неоднократно критиковал «украинский раскол» в своих публичных выступлениях. По его словам, сейчас на Украине запрещено критиковать церковный раскол и патриарха Константинопольской церкви Варфоломея. В службе безопасности Украины (СБУ) есть эксперты, которые выдают «фиктивную «лингвистическую экспертизу»», что человек «разжигал вражду», и на основе этого документа фабрикуются уголовные дела и приговоры, в том числе против епископов и духовенства, заявил митрополит Ионафан.

Ранее неизвестные забросали яйцами храм Украинской православной церкви.

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