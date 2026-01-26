Жители Кубани пожаловались на подозрительного мужчину, который зовет подростков к себе

В Краснодарском крае местные жители обратились в полицию с жалобой на подозрительного пожилого мужчину, который якобы приглашает подростков к себе домой. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

«В сети Интернет выявлена публикация с жалобой граждан на пожилого мужчину, который обманом заводит подростков к себе домой», — говорится в сообщении.

Проводится проверка, сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства.

В ноябре прошлого года в Кызыле мужчина повалил школьницу на землю и поцеловал. На видео с места преступления можно заметить, как мужчина и девочка идут по улице, но в какой-то момент первый останавливается и начинает приставать, пытаясь поцеловать. Предположительно, после отказа или сопротивления он повалил ребенка на землю и, поцеловав, скрылся. После его арестовали.

До этого в Подмосковье поймали водителя автобуса, который во время смены стал домогаться ребенка. Одной из пассажирок удалось снять, как мужчина пытался залезть девятилетней школьнице под куртку. В этот момент пострадавшая находилась в состоянии шока и вышла на одной из остановок. Мужчину задержали.

Ранее в Краснодаре мужчина без трусов зазывал детей в кусты.