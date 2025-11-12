На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тыве неизвестный мужчина набросился на школьницу с поцелуями и попал на видео

Baza: в Тыве мужчина приставал к школьнице и пытался ее поцеловать
true
true
true

В Тыве неизвестный приставал к школьнице на улице. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в столице региона, Кызыле. На кадрах с места заметно, как мужчина приближается к девушке, которая шла мимо, после чего роняет ее на асфальт, и, нависая сверху, касается ее лица своим. После этого он резко отпускает несовершеннолетнюю и убегает.

По данным канала, незнакомец пытался поцеловать школьницу, но, когда она стала сопротивляться, решил сделать это насильно.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

До этого в Подмосковье поймали водителя автобуса, который во время смены стал домогаться ребенка. Одной из пассажирок удалось снять, как мужчина пытался залезть девятилетней школьнице под куртку. В этот момент пострадавшая находилась в состоянии шока и вышла на одной из остановок.

Мужчину задержали. Очевидцы не исключают, что водитель мог и раньше домогаться детей во время поездок.

Ранее в Краснодаре мужчина без трусов зазывал детей в кусты.

