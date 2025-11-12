На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Краснодаре мужчина без трусов зазывал детей в кусты

В Краснодаре мужчина звал школьников в кусты и гонялся за детьми после отказа
true
true
true
close
Telegram-канал ЧП Краснодара и края

В Краснодаре заметили мужчину без нижнего белья, который приставал к детям. Об этом сообщает «ЧП Краснодара и края».

Инцидент произошел на Николаевском бульваре. По данным Telegram-канала, изначально неизвестный кому-то звонил.

Спустя некоторое время он заметил школьников и стал звать их в кусты. Когда те отказались, стал гнаться за несовершеннолетними, но поймать их ему не удалось. Помимо этого, мужчина нецензурно высказывался и сказал одному из мальчиков, что тот не доживет до завтрашнего дня.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они проводят доследственную проверку, в рамках которой выяснят личность неизвестного и то, по какой причине он преследовал детей.

До этого в Ивановской области мужчина попал под суд за развращение девочки. В салоне пассажирского транспорта мигрант подошел к ребенку сзади и совершил развратные действия. Фигуранта процесса приговорили к трем годам лишения свободы.

Ранее собаки искусали младенца, которого мать выкинула в кусты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами