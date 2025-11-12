В Краснодаре мужчина без трусов зазывал детей в кусты

В Краснодаре мужчина звал школьников в кусты и гонялся за детьми после отказа

В Краснодаре заметили мужчину без нижнего белья, который приставал к детям. Об этом сообщает «ЧП Краснодара и края».

Инцидент произошел на Николаевском бульваре. По данным Telegram-канала, изначально неизвестный кому-то звонил.

Спустя некоторое время он заметил школьников и стал звать их в кусты. Когда те отказались, стал гнаться за несовершеннолетними, но поймать их ему не удалось. Помимо этого, мужчина нецензурно высказывался и сказал одному из мальчиков, что тот не доживет до завтрашнего дня.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они проводят доследственную проверку, в рамках которой выяснят личность неизвестного и то, по какой причине он преследовал детей.

До этого в Ивановской области мужчина попал под суд за развращение девочки. В салоне пассажирского транспорта мигрант подошел к ребенку сзади и совершил развратные действия. Фигуранта процесса приговорили к трем годам лишения свободы.

Ранее собаки искусали младенца, которого мать выкинула в кусты.