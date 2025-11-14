На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Арестован житель Тывы, который повалил девочку на землю и поцеловал

СК Тывы: жителя Кызыла, поцеловавшего несовершеннолетнюю, арестовали
Максим Блинов/РИА Новости

В республике Тыва арестовали жителя Кызыла, который повалил девочку на землю и поцеловал. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

«Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем с его участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.

Об инциденте стало известно 12 ноября. На видео с места преступления можно заметить, как мужчина и девочка идут по улице, но в какой-то момент первый останавливается и начинает приставать, пытаясь поцеловать. Предположительно, после отказа или сопротивления, он повалил ребенка на землю, и, поцеловав, скрылся.

До этого в Подмосковье поймали водителя автобуса, который во время смены стал домогаться ребенка. Одной из пассажирок удалось снять, как мужчина пытался залезть девятилетней школьнице под куртку. В этот момент пострадавшая находилась в состоянии шока и вышла на одной из остановок. Мужчину задержали.

Ранее в Краснодаре мужчина без трусов зазывал детей в кусты.

