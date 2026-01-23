Переброшенная из Сахалина техника приступила к расчистке столицы Камчатки от снега

Специалисты из Сахалина приступили к расчистке улиц в Петропавловске-Камчатском

Снегоуборочная техника и специалисты, прибывшие из Сахалинской области, начали работы по расчистке улиц и остановок в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

«Мы прибыли из Южно-Сахалинска, чтобы помочь нашим дальневосточным соседям. Снега здесь выпало очень много — объемы серьезные, опыт у нас есть, поэтому мы сразу включились в работу и будем трудиться столько, сколько потребуется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты работают на улицах города, расчищая остановочные павильоны, проезды и пешеходные зоны.

По данным Камчатгидромета, прошедшие в январе циклоны на Камчатке стали самыми мощными за последние 60 лет, выпадение осадков достигло 150% месячной нормы. Циклоны подобной силы наблюдались в начале 1970-х годов. В Петропавловске-Камчатском продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

21 января губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что циклоны, обрушившиеся на Камчатку, стали самыми сильными за последние 50 лет, однако мощный снегопад может повториться уже на следующей неделе. По его словам, власти ведут полную подготовку к повторному циклону.

Ранее житель Камчатки потерял машину в сугробе и решил, что ее угнали.