Пожар парализовал дороги в центре Москвы

В центре Москвы перекрыли дороги из-за пожара. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Из-за возгорания в Среднем Кисловском переулке движение по Среднему Кисловскому переулку полностью перекрыто», — говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время на месте пожара работают оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда перекрытого участка.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что автомобили затруднили движение транспорта, поскольку заняли две полосы, и водителям приходится объезжать место столкновения.

Ранее на юго-западе Москвы перекрыли движение.