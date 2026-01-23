Размер шрифта
Общество

Россиян предупредили, что холода в Москве продержатся до следующей недели

Метеоролог Вильфанд: низкая температура в Москве продержится до понедельника
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Сильные холода, которые наступят в Москве и Московской области 23 января, будут непродолжительными. Об этом «Ридусу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что низкая температура будет особенно интенсивно выражена в ночное время.

«В субботу, воскресенье и понедельник установится температура -20...-25 °С. По области местами будет до -28..-29 °С. В дневные часы температура будет около -15 °С, то есть на 12–14 градусов ниже нормы», — рассказал метеоролог.

Однако, по его словам, 26 января морозы начнут отступать. Тогда температура в регионе поднимется до -10...-13 °С. При этом погода станет более влажной и облачной.

28 января потепление усилится, а столбик термометра будет показывать плюсовую температуру.

Тем временем в Москве городские службы привели в режим повышенной готовности из-за морозов. По информации Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы», принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

Ранее врач рассказала, как справиться с метеозависимостью самостоятельно.

