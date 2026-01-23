В производственном здании в Марий Эл произошел пожар площадью 1500 «квадратов»

Производственное здание загорелось на улице Вокзальный проезд в городе Волжске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Марий Эл в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что пожар произошел утром 23 января примерно в 5:10 (совпадает с мск). Пламя распространилось на площади около 1500 квадратных метров.

«Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети», — говорится в заявлении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Волжская межрайонная прокуратура поставила на контроль выяснение причин и обстоятельств случившегося.

21 января в подмосковном Протвино произошло возгорание на складе с сантехникой, расположенном в промышленной зоне. Изначально площадь пожара составила 700 квадратных метров, но с течением времени увеличилась до 10000 квадратных метров. В результате в здании обрушилась кровля.

На место происшествия прибыли 86 сотрудников экстренных служб, которые задействовали 23 единицы специальной техники. Огнеборцы вынесли со склада 20 газовых баллонов, после чего ликвидировали возгорание. Никакой информации о пострадавших не поступало.

