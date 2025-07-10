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Суд получил материалы дела о покушении на депутата Госдумы

В суд в Самаре поступили материалы дела о покушении на депутата Госдумы Матвеева
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Михаил Матвеев/VK

В Промышленный районный суд Самары поступили материалы уголовного дела о покушении на депутата Государственной думы Михаила Матвеева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

В них говорится, что 4 июля материалы дела были переданы судье Татьяне Керосировой. 16 июля пройдет заседание для решения вопроса о продлении меры пресечения обвиняемым, которые находятся под арестом. В этот день не будут проводить слушание по существу уголовного дела, оно будет назначено позже, уточнили агентству в суде.

В деле значатся три фигуранта. При этом личность одного из них скрыта, поскольку он является несовершеннолетним. По делу проходят уроженец Узбекистана Мурод Мусуров, уроженец Таджикистана Некруз Бахиров и подросток из Самары. Все фигуранты обвиняются в покушении, а также в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Бохирову также вменяют умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Кроме того, несовершеннолетний обвиняется в хулиганстве с применением насилия к гражданам.

18 июля 2024 года Матвеев сообщил, что в Самаре на него напали трое мигрантов. По его словам, трое мигрантов шли по городу и задирали прохожих. Вместе с водителем депутат вышел из автомобиля, чтобы разобраться в ситуации. Как только парламентарий попросил нападавших остановиться, то сразу же получил удар камнем по голове.

Ранее самарского депутата наказали после того, как на него напали.

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