«Я типа смотрящий по району»: мигранты напали на депутата Госдумы в Самаре Дело о нападении на депутата Матвеева переквалифицируют на покушение на убийство

В Самаре депутат Госдумы вмешался в конфликт на улице и получил удар камнем по голове. После нападения задержали трех молодых людей, в том числе одного гражданина Узбекистана и одного уроженца Таджикистана с российским гражданством. По словам Михаила Матвеева, компания в пьяном виде задирала всех встречных и нападала на прохожих. Когда депутат попытался их остановить, его тоже ударили и попытались убежать. Один из задержанных при этом утверждал, что никого не трогал, другой хвастался в полиции статусом «смотрящего» за районом и победами в ММА.

Нападение на депутата Госдумы Михаила Матвеева (фракция КПРФ) в Самарской области будут рассматривать как покушение на убийство, сообщил Следственный комитет (СК) в Telegram.

«Трое участников инцидента, включая несовершеннолетнего, установлены и задержаны», — уточняется в сообщении.

Следствие попросит об аресте подозреваемых. Ранее вместо покушения на убийство им вменяли хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК). Заменить статью более тяжкой поручил лично глава СК Александр Бастрыкин. Он известен особым вниманием к связанным с мигрантами преступлениям, а среди троих задержанных один иностранец и один уроженец Таджикистана. Бастрыкин принял решение об ужесточении обвинения «с учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса», уточняет СК. Региональное следствие должно доложить председателю СК о ходе расследования.

«Смотри, чтобы тебя не побили»

Депутат столкнулся с фигурантами дела в Самаре 18 июля (сам он избран от округа Самарской области). По словам Матвеева, трое молодых человек были пьяны, шли по улице и «задирались к прохожим», «избивали людей», «дрались с нашими местными ребятами». Депутат это заметил и решил вмешаться, хотя в дальнейшем признавал, что «голыми руками задерживать вооруженных хулиганов было большой глупостью».

Видео инцидента Матвеев опубликовал в своем Telegram-канале (все последние посты в котором он в принципе посвящает этому случаю). В начале записи депутат едет в машине и молча снимает улицу с пассажирского сиденья. Автомобиль останавливается у компании из трех парней, которые в тот момент не дерутся, Матвеев выходит из салона.

«Смотри, чтобы они тебя не побили», — предупреждают его вслед из машины.

Далее депутат подходит к стоящей кругом компании и говорит: «Так, ребята, остановились, остановились». Позже он уточнял, что показал депутатское удостоверение. На записи видно, что двое из молодых людей держат длинные палки, у другого в обеих руках большие камни . Несмотря на увещевания депутата, начинается драка, Матвеева кто-то ударяет, и вся группа убегает. Вслед им с нецензурными криками бросаются двое впервые появляющихся в кадре мужчин, причем у одного в руках доска (на другом видео Матвеева этот человек упоминает, что выкидывал мусор).

Депутат стонет и показывает, что с его головы течет кровь.

«Ну, я не добегу [до нападавших], это молодежь. [Ничего себе], [поймали] что ли», — комментирует Матвеев, пока на видео мужчины догоняют компанию, валят одного парня на землю и начинают избивать, в том числе доской посреди проезжей части . На этом запись обрывается.

Прохожие оказали Матвееву первую помощь, перебинтовав ему голову. Спустя около 40 минут на место прибыли скорая и полиция. Депутат обращал внимание, что не осуждает такое долгое время ожидания службы, так как везде не хватает сотрудников.

Одного мигранта, 20-летнего гражданина Узбекистана Мурода Мусурова депутат с помощниками «задержали» самостоятельно до приезда правоохранителей, Матвеев заснял его на камеру.

«Я сказаль, я никому не трогать, чо, камера есть что ли?»,

— возмущается тот.

В ответ Мусурову говорят, что видели как он «гонял мужика на [реке] Волге», на что узбекистанец молчит и смотрит в сторону. Депутат выложил фото его карточки от МВД, где сказано, что Мусуров «подсобный рабочий».

В итоге депутату в больнице наложили на голову швы, выяснилось, что ударили камнем. «А мог бы быть нож», — добавлял пострадавший.

СК в тот же день возбудил уголовное дело, к концу суток всех троих задержали. Произошедшее сам Матвеев назвал мигрантским беспределом на улицах, о котором давно предупреждали. Он также призвал не повторять его опыт, и не подходить к мигрантам «на расстояние удара». Сейчас Матвеев чувствует себя нормально, как он рассказал «Газете.Ru».

«Болит все, что зашили. В остальном я легко отделался», — резюмировал парламентарий.

«Типа смотрящий по району»: что известно о подозреваемых

Матвеев называет их интернациональной бандой. Кроме Мусурова задержаны Багиров и Бохиров. Последний — несовершеннолетний, и это он ударил депутата камнем . Родом из Таджикистана, получил гражданство РФ. Матвеев говорит, что у подростка «три судимости», но юридически это неверно, так как, по словам самого депутата, дело каждый раз заканчивалось примирением сторон.

«Он [Бохиров] был в группе старшим. Бить людей [они] начали еще на пляже, там напали на пожилого мужчину.... потом ударили водителя маршрутки, затем зашли в магазин, там устроили дебош, далее напали на двух мужчин, свидетелями чего мы стали.. и вмешались», — описал Матвеев.

Депутат заявил, что Бохиров вел себя с полицией дерзко, называл себя сторонником криминальной культуры и «типа смотрящим по району», но «отказался принять статус» во время допроса. Также хвастался силовикам, что занимается смешанными единоборствами и выигрывает турниры.

«Вокруг него уже сложилась банда. Что мы с ним дальше будем делать? Российское законодательство у нас настолько беззубое, что человек, который совершил три преступления, пусть даже не тяжкие, его никто не лишит гражданства, его никто не вышлет отсюда. Наоборот, даже если ему дадут небольшой срок за легкий вред, он выйдет еще большим авторитетом в этом районе», — сказал «Газете.Ru» Матвеев.

Что касается задержанного Багирова, по рассказу депутата, у него «азиатская» внешность, но, видимо, тоже есть российское гражданство, так как Матвеев уничижительно называет его «вырусью».

«Со странным сочетанием фамилии-имени-отчества. Не берусь сказать, что у него там намешано», — сообщил Матвеев.

Он добавлял, что в тот день с компанией задир были и две русские девушки, которых депутат презрительно называет «любительницы плова». Они в итоге убежали.

Матвеев также уточнял, что мигранты напали не только на него, но и на его водителя, профессионального боксера. Со слов депутата, когда они увидели, как мигранты избивают палками двух мужчин, сначала остановить их вышел только водитель. Но того ударили по плечу и сразу сбежали. Однако позже депутат вновь встретил их на той же улице, и снял на видео, что произошло дальше.

Реакция на происшествие

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил в связи с инцидентом, что случаи нападения иностранных граждан на представителей власти в России стали «уже хоть и страшной, но нормой».

«А нападение на... Матвеева — это вообще отдельный случай. Именно Михаил системно с рядом коллег по Госдуме выступает за жесткое наведение порядка в миграционной сфере», — указал Кабанов.

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн назвал ситуацию наглядной иллюстрацией того, что происходит в самарском регионе с мигрантами. Он добавил, что прежний губернатор региона Дмитрий Азаров «рисовал красочные картинки» о межнациональной дружбе, но реальность иная.

«Плоды его безобразной миграционной политики — теперь приходится пожинать», — посетовал Хинштейн.

Коллега Матвеева по партии и парламенту Нина Останина назвала нападение расправой. «Михаил говорил о поступающих ему угрозах. Кое-кому... это показалось бездоказательным», — отметила Останина.