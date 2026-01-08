Французские фермеры въехали в Париж на тракторах в рамках акции протеста

Французские фермеры проводят акцию протеста в Париже, они въехали в столицу на тракторах. Об этом сообщает Telergam-канал Mash.

«Фермеры на тракторах заняли площади около Эйфелевой башни и Триумфальной арки в Париже», — говорится в сообщении.

Рабочие аграрной сферы недовольны соглашением о свободной торговле между странами ЕС и южноамериканским рынком MERCOSUR. Фермеры-частники уверены, что этот документ ударит по сельскому хозяйству Европы.

На акции протеста были замечены полицейские, однако они не препятствуют демонстрации протестующих.

Акции протеста против MERCOSUR во Франции проходят не в первый раз. В сентябре 2025 года один из ведущих профцентров аграриев Франции — Национальная федерация профсоюзов фермеров (FNSEA) — призвал провести манифестацию против политики властей.

Всего около 200 тыс. человек приняли участие в массовых протестах во Франции 10 сентября, среди них в Париже — около 14 тыс.

Ранее французские фермеры залили занятое цыганами поле фекалиями.