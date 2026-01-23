Губернатор раскрыл подробности пожара на нефтебазе в Пензе

Мельниченко: пожар на нефтебазе в Пензе произошел после падения обломков БПЛА

Пожар на нефтебазе в Пензе произошел после падения обломков вражеского беспилотника в результате работы средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Глава региона лично прибыл на место происшествия.

«По уточненным данным, 4 БПЛА были поражены системой ПВО. Обломки одного упали на территорию нефтебазы из-за чего произошло возгорание», — написал он.

По словам Мельниченко, в настоящее время на месте пожара работают оперативные службы.

Инцидент произошел утром 23 января. Как сообщил губернатор региона, возгорание началось около 4:00 мск. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Глава Пензенской области отметил, что после начала пожара на место происшествия оперативно выехали пожарные расчеты, в частности, 46 сотрудников и 14 единиц техники.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах в Пензе.