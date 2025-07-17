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Стало известно об арестованном имуществе экс-замминистра минобороны Булгакова

Стоимость арестованного имущества генерала Булгакова не превышает ущерб по делу
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РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Стоимость арестованного у бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова и его близких имущества не превышает сумму ущерба по делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В них подчеркивается, что арест был наложен на банковские счета, два автомобиля, земельный участок, жилой дом и квартиру.

По словам адвоката генерала Сергея Севрука, расследование в отношении Булгакова фактически завершено. В текущий момент сторона защиты знакомится с его материалами.

До этого сообщалось, что имущество дочери Булгакова арестовано в рамках уголовного дела о мошенничестве на более чем 49 млн рублей.

Дмитрий Булгаков был арестован по уголовному делу о мошенничестве при поставках в ВС РФ низкокачественных сухпайков. По данным РИА Новости, под руководством генерала комбинат поставлял продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Булгаков дал показания в суде по делу Тимура Иванова.

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