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Пантера напала на ребёнка во время циркового представления в Ангарске

В Ангарске на трехлетнего ребенка напала цирковая пантера

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San Diego Zoo

В Ангарске Иркутской области цирковая пантера напала на трёхлетнего ребёнка. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошёл на представлении прибывшего в город с гастролями цирка-шапито «Дикий драйв». Ребенка привёл в цирк отец. Когда они делали фото с пантерой, хищник набросился на мальчика. Сейчас пострадавший ребёнок находится в больнице с ранами на ноге и голове.

Полиция и Следственный комитет проводят проверку случившегося. Прокуратура осуществляет контроль.

24 августа сообщалось, что цирковой медведь напал на дрессировщика во время выступления в Бийске.

12 ноября прошлого года сообщалось, что лев сбежал из цирка в итальянском городе Ладисполи. В общей сложности, животное пробыло на свободе около шести часов. Несмотря на призыв городских властей оставаться дома, некоторые местные жители вышли на улицы с ружьями.

Ранее дрессировщик Запашный отказался дрессировать переодевшихся в хищников квадроберов.

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