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Цирковой медведь напал на дрессировщика во время выступления в Бийске

В Бийске цирковой медведь напал на дрессировщика во время выступления

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Телеграм-канал «ЧП БИЙСК | НОВОСТИ»

В Бийске дрессировщик подвергся нападению медведя во время выступления в цирке. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Бийск».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в цирке возле торгово-развлекательного центра «Ривьера». Во время выступления медведь напал на дрессировщика. Обстоятельства, при которых это произошло, не уточняются.

По словам очевидцев, пострадавшего дрессировщика увезли с места происшествия на машине скорой помощи. Информации о его состоянии не поступало.

До этого в Бурятии фитнес-тренер убежала от медведя, напавшего на нее во время похода. Хищник не решился догонять ее, девушка смогла остановиться, только когда увидела на тропе друзей. Специалисты предупреждают, что при встрече с таким животным лучше всего избегать резких движений и не поворачиваться к нему спиной.

Ранее в Бурятии медведь загнал детей на крышу остановки.

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