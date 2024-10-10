Дрессировщик Запашный отказался дрессировать переодевшихся в хищников квадроберов

Известный дрессировщик диких кошек Эдгард Запашный высказался о квадроберах и заявил, что не станет дрессировать переодевшихся в хищников людей. Его слова передает Regions.

Ситуация с квадроберами была предсказуема, заявил Запашный. Во всем мире идет внедрение культуры отмены домашних животных, и теперь функции питомцев начинают выполнять люди, отметил он. По словам собеседника издания, в иностранном сегменте интернета есть услуги по выгулу, кормежке и временному приюту переодевающихся в животных граждан, а теперь объявления подобного рода появились и в России.

Запашный заверил, что ни при каких обстоятельствах не возьмется за дрессировку квадробера, который пожелает стать дикой кошкой, например, тигром или пантерой.

До этого российские родители возмутились рекламой секции квадробинга. Это произошло после того, как нижегородский тренер в шутку опубликовала ролик об открытии таких занятий.

Ранее новость о чипировании квадробера в подмосковной клинике оказалась фейком.