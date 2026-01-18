Размер шрифта
В России сохраняется превышение эпидпорога заболеваемости из-за гонконгского гриппа

Врач: порог заболеваемости в РФ превышен из-за гонконгского гриппа
В России сохраняется превышение эпидемиологического порога заболеваемости в большей степени из-за гонконгского гриппа A (H3N2). Об этом ТАСС сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов.

По его словам, несмотря на относительное снижение темпов роста инфекции, не исключаются в дальнейшем и повторные подъемы заболеваемости во время действующего эпидсезона.

«Заболеваемость, в первую очередь, зависит от охвата иммунизацией», — добавил он.

13 января в Роспотребнадзоре рассказали, что за две недели 2026 года в России выявили более 419 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом. Среди циркулирующих штаммов гриппа лидерство сохраняет тип A(H3N2).

За это время было зафиксировано около четырех тысяч случаев заражения COVID-19. Удельный вес госпитализированных среди пациентов с гриппом и ОРВИ — на сравнительно невысоком уровне — 3,6%.

Ранее ученые заявили об угрозе новой пандемии в 2026 году.

