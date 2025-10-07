На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин продал знакомой наркотики, чтобы она избавилась от алкоголизма

Shutterstock

На Камчатке 60-летний мужчина продал 45-летней знакомой наркотики, чтобы та избавилась от алкоголизма. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском. Сотрудники наркоконтроля задержали местную жительницу, и при досмотре ее автомобиля нашли шесть свертков с наркотическим средством. Женщина пояснила, что приобрела запрещенное вещество за 24 тысячи рублей у знакомого своего брата, договорившись о встрече у дома на улице Лукашевского.

Стражи порядка задержали 60-летнего неработающего пенсионера. Мужчина дал признательные показания, сообщив, что самостоятельно собрал и высушил дикую коноплю в июне этого года. По его словам, он действовал из убеждения, что наркотик якобы поможет женщине избавиться от алкогольной зависимости. Экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной общей массой в 6,24 грамма, что составляет значительный размер.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Москве женщина пыталась продать гашиш, спрятав его в шаурме.

