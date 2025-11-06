На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянина задержали в Таиланде за расклейку стикеров с QR-кодом сайта по продаже наркотиков

Bangkok Post: мужчину из РФ задержали за стикеры с QR-кодом сайта о наркотиках
onapalmtree/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде силовики задержали 27-го россиянина за расклейку стикеров с QR-кодом сайта по продаже наркотиков. Об этом пишет газета Bangkok Post.

«Семен Каспарян из России, задержанный на острове Самуи, куда он бежал с Пхукета, сообщил полиции на допросе, что получал от неизвестного нанимателя по одному USDT (американская криптовалюта, стоимость которой равна стоимости доллара США - ред.) за каждый стикер, наклеенный в публичном месте. На стикеры был нанесен QR-код, ведущий в подпольный интернет-магазин, торгующий наркотиками», — говорится в статье.

Как пишет газета, задержанный успел расклеить около 300 стикеров.

Его заметил депутат парламента Таиланда Чалемпхонг Сенгди и успел сделать фото. Депутат перешел по коду и попал на сайт с запрещенкой. Потом Сенгди выложил кадры в соцсетях. По данным Bangkok Post, после этого Каспарян бежал с Пхукета на другой таиландский остров, Самуи, но его нашли и задержали.

До этого сообщалось, что туристу из России закроют въезд в Таиланд из-за нарушения правил посещения буддийского храма. Мужчина по имени Михаил приехал в храм вместе с другими путешественниками на экскурсию. В какой-то момент он отошел покурить айкос, но вскоре его заметили сотрудники правоохранительных органов. Михаилу запретят въезд в страну на 99 лет. Помимо этого, ему грозит соответствующий штраф.

Ранее треш-блогеру на 99 лет запретили въезд в Таиланд после действий непристойного характера с участием проститутки и пожилых людей.

