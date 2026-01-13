Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Россияне открыли «Грибной храм» в Таиланде и продавали иностранцам наркотики

В Таиланде граждан РФ арестовали за продажу грибов иностранным туристам
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

На Пхукете нашли россиян, которые организовали на курорте незаконную «клинику». Об этом сообщает The Phuket News.

Полицейские обратили внимание на троих организаторов бизнеса после жалобы. Выяснилось, что двое мужчин и одна женщина незаконно продавали туристам виды грибов, которые считаются наркотиками.

Свою деятельность компания представляла потребителям как «альтернативный» способ для борьбы со стрессом. Они также выдавали себя за экспертов в лечении от стресса с помощью духовных убеждений. «клиника» россиян работала под названием «Грибной храм».

Во время обысков в арендованном доме полицейские обнаружили 140 пакетов с грибами общим весом 10 кг. Мужчин арестовали на месте, женщина успела скрыться.

Арестованным уже предъявили обвинения, улики передали следователям для дальнейшей работы. На данный момент идет расследование. Полиции предстоит установить личности других участников схемы.

Ранее юноша под наркотиками привел 14-летнюю возлюбленную к друзьям, где ее изнасиловали.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27611611_rnd_1",
    "video_id": "record::bb7fa8e0-0197-4918-9cab-2ad4df7694ab"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+