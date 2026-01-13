Россияне открыли «Грибной храм» в Таиланде и продавали иностранцам наркотики

В Таиланде граждан РФ арестовали за продажу грибов иностранным туристам

На Пхукете нашли россиян, которые организовали на курорте незаконную «клинику». Об этом сообщает The Phuket News.

Полицейские обратили внимание на троих организаторов бизнеса после жалобы. Выяснилось, что двое мужчин и одна женщина незаконно продавали туристам виды грибов, которые считаются наркотиками.

Свою деятельность компания представляла потребителям как «альтернативный» способ для борьбы со стрессом. Они также выдавали себя за экспертов в лечении от стресса с помощью духовных убеждений. «клиника» россиян работала под названием «Грибной храм».

Во время обысков в арендованном доме полицейские обнаружили 140 пакетов с грибами общим весом 10 кг. Мужчин арестовали на месте, женщина успела скрыться.

Арестованным уже предъявили обвинения, улики передали следователям для дальнейшей работы. На данный момент идет расследование. Полиции предстоит установить личности других участников схемы.

Ранее юноша под наркотиками привел 14-летнюю возлюбленную к друзьям, где ее изнасиловали.