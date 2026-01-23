Размер шрифта
Общество

Москвичам рассказали, когда начнется оттепель

Синоптик Вильфанд: в Москве на следующей неделе может наступить оттепель
Mikhail Starodubov/Shutterstock/FOTODOM

Оттепель в Москве может наступить на следующей неделе, согласно расчетам, плюсовая температура установится 28 января. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Расчеты, которые проведены, указывают на очень большую вероятность повышения температуры до нуля и даже выше в середине недели, в среду», — сказал он.

По словам синоптика, циклон придет с Запада и будет оттеснять антициклональный отрог на Восток, в результате чего воздушные массы уже ко второй половине вторника, 27 января, будут иметь южную направленность. Температура воздуха в этот день, при этом, будет оставаться отрицательной, добавил Вильфанд.

Сообщается, что атмосферное давление с понедельника опустится приблизительно на 12-15 мм ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России предупредил, что морозы до −20°C сохранятся в Москве как минимум до середины следующей недели. Он уточнил, что в выходные ночные температуры в столице могут опускаться до −20…−25°C, а днем столбики термометров будут показывать от −15 до −20°C.

Ранее врач рассказала, как справиться с метеозависимостью самостоятельно.

