Более 100 тыс. жителей ЛНР остались без света из-за внештатной ситуации

Более 100 тысяч абонентов в Луганской Народной Республике (ЛНР) остались без электричества в результате внештатной ситуации. Об этом сообщил Telegram-канал министерства топлива, энергетики и угольной промышленности республики.

«В результате внештатной ситуации обесточен 31 населенный пункт Республики, еще пять - частично без электроэнергии. Всего более 100 тысяч жителей», — говорится в посте.

Отмечается, что специалисты испытывают некоторые затруднения при восстановительных работах из-за сложной оперативной обстановки и погоды.

17 января не менее 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали энергосистему ЛНР. Сообщалось, что большинство беспилотников удалось уничтожить.

По данным Минэнерго, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось нанести четыре удара. В результате произошло возгорание, в ЛНР выявили значительные повреждения энергооборудования. Два муниципалитета частично остались без света.

Ранее значительная часть Запорожской области осталась без света после атаки ВСУ.