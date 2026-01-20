Врач рассказала, как справиться с метеозависимостью самостоятельно

Чтобы справиться с метеозависимостью в домашних условиях, нужно вырабатывать здоровые привычки, улучшать режим сна и хорошо питаться. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.

«В большинстве случаев с метеозависимостью можно справиться самостоятельно. Начните с самоконтроля и здоровых привычек. Следите за прогнозом погоды — готовьтесь заранее к перепадам давления, температуры. Соблюдайте режим дня и отдыха — избегайте переутомления, спите 7–8 часов. Занимайтесь физической активностью — ходьба, плавание, легкая гимнастика улучшают адаптацию. Принимайте контрастный душ, закаляйтесь — это тренирует сосуды. Питайтесь сбалансированно: меньше кофе, соли, острой пищи, больше воды, овощей, фруктов. Пейте травяные чаи, успокаивающие сборы (мята, ромашка, валериана) при легких симптомах. Делайте массаж и дыхательную гимнастику для снятия напряжения», — сказала она.

Пивоварова уточнила, что при наличии тяжелых симптомов и обострении хронический заболеваний стоит обратиться к врачу.

«Метеозависимость часто связана с состоянием сосудов и нервной системы, которые требуют профессиональной коррекции. Если методы самоконтроля и закаливание не помогают или симптомы тяжелые, обратитесь к терапевту, кардиологу или невропатологу. При наличии хронических заболеваний также необходима консультация врача. К врачу необходимо обязательно обратиться, если у вас сильная головная боль, резкое изменение цифр артериального давления, головокружение, панические атаки, обострение хронических болезней (сердечно-сосудистых, суставов, астмы и др.), симптомы мешают нормальной жизни и работе. Визит к врачу позволит исключить серьезную патологию и подобрать лечение (например, сосудистые, обезболивающие или успокоительные препараты)», — добавила она.

Магнитная буря продолжается уже вторые сутки, ситуация может оставаться нестабильной еще 2-3 дня. 20 января в Институте прикладной геофизики (ИПГ) рассказали, что явление достигло уровня G4. Отметка G4 означает «очень сильную» магнитную бурю по пятибалльной шкале, где G1 — «слабо», а G5 — «экстремально сильно».

