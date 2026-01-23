Отследить похищенного в Красноярске подростка по телефону невозможно

РИА: ребенка, похищенного в Красноярске, отследить по телефону, не получится

Местоположение похищенного подростка в Красноярске невозможно определить по телефону. Об этом рассказала представитель отряда Красноярской общественной организации содействия поисковым работам «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной в беседе с РИА Новости.

«Телефона у него с собой нет, телефон у него дома, поэтому местоположение невозможно определить», — сказала руководитель отряда организации Светлана Торгашина.

О том, что юноша исчез, стало известно утром в пятницу, 23 января. Его отец обратился в правоохранительные органы, которые выяснили, что несовершеннолетний шел по одной из улиц города вместе с неизвестным.

Также глава семьи рассказал, что в день исчезновения кто-то взломал его сейф. Неизвестные тем временем стали требовать у мужчины выкуп. Обращение к родителю записал также сам юноша, попросив следовать указаниям.

Позже Telegram-канал Kras Mash писал, что школьник ехал в машине с неизвестной женщиной. Так, по данным СМИ, в беседе с сотрудниками правоохранительных органов женщина-таксист рассказала, куда везла пассажиров. По ее словам, она высадила школьника и незнакомку в трех километрах от автомойки на Высотной улице.

Ранее в Красноярске нашли школьницу, пропавшую в один день с 14-летним подростком.