Установлена личность таксиста, увозившего пропавшего в Красноярске мальчика

Установлена девушка-таксист, которая увозила пропавшего 14-летнего мальчика в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

«Установлена девушка-таксист, которая увозила мальчика. Она пояснила, что вместе с ребенком была девушка», — уточнили в прокуратуре.

22 января в правоохранительные органы обратился житель Красноярска, заявивший о пропаже своего сына.

Согласно предварительной версии, вечером того же дня подросток ушел из дома вместе с неизвестным. Позже отцу мальчика в мессенджере пришло сообщение с требованием выкупа в $350 тыс. Также ему прислали видеозапись с участием самого подростка, в которой требовали выполнить условия похитителей.

Следственные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка и всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК.

Позднее появилось видео с камер уличного наблюдения, на котором запечатлен момент, как мальчик идет за, предположительно, женщиной в длинном пуховике.

Ранее стало известно, что в Красноярске в один день бесследно исчезли сразу два подростка.