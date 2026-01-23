Размер шрифта
Эксперты разобрали трагедию в Турции, где нашли тело российского пловца

Пловец Селезнев: спортсмена Свечникова могли травмировать во время заплыва
hurriyet.com.tr

Пловец на открытой воде, тренер Сергей Селезнев в беседе с Tsargrad.tv объяснил, как мог утонуть российский спортсмен Николай Свечников во время заплыва в Турции. Во-первых, мог подняться ветер, нагоняющий волну, из-за которой погибший мог хлебнуть воды во время вдоха, пояснил он.

Во-вторых, Свечникова могли травмировать «соседи» по заплыву, ведь, мероприятие массовое, допустил эксперт.

«Свечникова могли притопить или ударить в общей толчее», — сказал Селезнев.

Психиатр Мария Касперович при этом полагает, что у пловца могли возникнуть внезапные проблемы со здоровьем — например, обострившиеся сердечные патологии или судороги конечностей.

При этом она удивилась, что организаторы мероприятия не предусмотрели сопровождение участников заплыва спасателями на лодках.

24 августа 2025 года Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов.

20 января тело неизвестного мужчины обнаружили в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен.

21 января родители пловца в Турции сдали ДНК-тест для идентификации найденного тела. Позднее в российском генконсульстве подтвердили, что обнаруженное в Босфоре тело принадлежит Свечникову, и выразили надежду на установление причин его гибели.

Ранее в МИД сообщили об оказании содействия родственникам Свечникова.

