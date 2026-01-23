Размер шрифта
Общество

Самолет с россиянами подал сигнал бедствия над Китаем

Mash: рейс Пхукет—Барнаул готовится к экстренной посадке в Китае
MeSamong/Shutterstock/FOTODOM

Самолет, выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул, подал сигнал бедствия и готовится к экстренной посадке на территории Китая. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, Boeing 757 авиакомпании Azur Air направляется в аэропорт города Ланьчжоу. Лайнер вылетел из Таиланда около четырех часов назад, до российской границы ему оставалось значительное расстояние.

На борту воздушного судна находятся 238 пассажиров.

До этого самолет, летевший из Новосибирска в Якутск, экстренно сел в Красноярск. По предварительным данным, отметила авиакомпания, это произошло из-за обледенения клапана системы наддува воздушного судна, что было вызвано воздействием низких температур.

22 января в 23:08 по местному времени рейс 466 Москва – Новосибирск – Якутск вылетел из аэропорта Новосибирска. Примерно через час экипаж зафиксировал снижение давления в салоне воздушного судна. В целях безопасности в 01:30 по местному времени борт сел в аэропорту Красноярска.

Ранее самолет Дубай-Москва также подавал сигнал бедствия и кружил в небе для выработки топлива.

