Врач объяснила, в чем главная опасность магазинных пирогов

Врач Горбунова: пироги из магазина часто не содержат полезных компонентов
Пресс-служба Lark Cafe

Главная опасность магазинной выпечки заключается в том, что покупатель не знает, что именно входит в ее состав. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эндокринолог, диетолог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Наталья Горбунова.

«Чтобы продукт был дешев, вкусен и долго хранился, производители часто добавляют туда избыток сахара, не самые полезные жиры, консерванты и усилители вкуса. Домашний пирог, даже самый простой, всегда прозрачнее по составу», — объяснила специалист.

Она добавила, что часто промышленная выпечка содержит лишь пустые калории, дающие быстрый прилив энергии. Но при этом в составе продукта нет витаминов, минералов и клетчатки.

До этого Горбунова поделилась рецептом низкокалорийного пирога. Она посоветовала выбирать простое дрожжевое тесто (не слоеное и не песочное), а белую муку заменить на цельнозерновую.

23 января в мире отмечают День пирога и День ручного письма. В России поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники органов дознания МЧС. По народному календарю сегодня Григорий Летоуказатель — по погоде в этот день судят о том, каким будет лето. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 23 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач назвала наиболее вредный фастфуд, который вызывает рак.

