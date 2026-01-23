Врач объяснила, в чем главная опасность магазинных пирогов

Главная опасность магазинной выпечки заключается в том, что покупатель не знает, что именно входит в ее состав. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эндокринолог, диетолог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Наталья Горбунова.

«Чтобы продукт был дешев, вкусен и долго хранился, производители часто добавляют туда избыток сахара, не самые полезные жиры, консерванты и усилители вкуса. Домашний пирог, даже самый простой, всегда прозрачнее по составу», — объяснила специалист.

Она добавила, что часто промышленная выпечка содержит лишь пустые калории, дающие быстрый прилив энергии. Но при этом в составе продукта нет витаминов, минералов и клетчатки.

До этого Горбунова поделилась рецептом низкокалорийного пирога. Она посоветовала выбирать простое дрожжевое тесто (не слоеное и не песочное), а белую муку заменить на цельнозерновую.

