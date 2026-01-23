Россиянам рассказали, как приготовить «правильный» пирог без риска для фигуры

Пироги — это не обязательно калорийная «бомба». Все зависит от рецепта — некоторая выпечка подойдет даже тем, кто пристально следит за весом. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог, диетолог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Наталья Горбунова.

«У меня, например, есть собственный рецепт «правильного» пирога. Тесто выбираем не сдобное слоеное или песочное, а простое дрожжевое. И главный лайфхак — заменяем белую муку на цельнозерновую. Разница в калорийности и пользе колоссальная», — подчеркнула специалист.

Касаемо начинки, она посоветовала отдавать предпочтение овощам: тушеная капуста, тыква, шпинат, лук с морковью. В них мало калорий, но много клетчатки и витаминов.

Также стоит учитывать размер порций и частоту употребления пирогов. Не больше 1-2 кусочков (150-200 г) за раз и не каждый день, добавила Горбунова.

