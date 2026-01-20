Врач назвала наиболее вредный фастфуд, который вызывает рак

Наиболее вредным фастфудом считаются картофель фри, пончики, луковые кольца и крылышки, которые готовят во фритюре, поскольку они могут привести к развитию онкологических болезней. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Она напомнила, что при высоких температурах в масле образуются трансжиры и канцерогены, такие как акриламид, которые провоцируют системные воспаления, повреждают сосуды и увеличивают риск возникновения рака. Кроме того, такая жирная еда вредит поджелудочной железе и печени.

Навредить здоровью могут также наггетсы, гамбургеры, чизбургеры и любые другие сэндвичи с котлетами, которые готовят из переработанного мяса. По словам врача, в нем могут содержаться нитриты, большое количество жира и скрытой соли.

«Еще не советую покупать в кафе сладкую выпечку: различные маффины и чизкейки. Они имеют высокую калорийность при практически нулевой питательности: в них нет ни витаминов, ни клетчатки. Их основа — это белая рафинированная мука, сахар и дешевый маргарин. Такая комбинация приводит к резкому скачку глюкозы и выбросу инсулина, после которого чувство голода снова резко обостряется», — пояснила Писарева.

Врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Морошкина до этого рассказала «Газета.Ru», что желание есть фастфуд после насыщенного стрессами рабочего дня имеет вполне объяснимые физиологические причины. По ее словам, тяга к фастфуду не имеет отношения к «слабой силе воли» — это ответ уставшего организма, пытающегося восполнить энергию и справиться с нагрузкой.

