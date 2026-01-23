Бастрыкин потребовал доклад о похищении подростка в Красноярске

Бастрыкину доложат о ходе дела о похищении подростка в Красноярске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с похищением 14-летнего школьника в Красноярске. Об этом сообщает СК РФ в официальном Telegram-канале.

Председатель ведомства поручил руководителю управления по Красноярскому краю доложить о ходе расследования. Также ему предоставят информацию об установленных обстоятельствах.

Молодой человек ушел из дома, где жил с семьей в Красноярске, и пропал. По данным Telegram-каналов, глава семьи накануне пришел домой и понял, что сейф с тремя миллионами рублей кто-то вскрыл, а его сын исчез.

Позже выяснилось, что подростка увел незнакомец, их засняли камеры видеонаблюдения. Отец также стал получать сообщения с требованием выкупа. Также ему отправили ролик, на котором несовершеннолетний просит выполнить все условия. Не исключается, что его могли завербовать мошенники.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что школьник пользовался услугами такси. Личность водителя уже установили.

Ранее в Красноярске исчез еще один подросток.