Пропавшие в Красноярском крае дети не были знакомы

RT: прокуратура подтвердила, что пропавшие в Красноярском крае дети не знакомы

Пропавшие в Красноярском крае 14-летние мальчик и девочка не были знакомы. Об этом сообщили RT в прокуратуре края.

Там уточнили, что девочка Наташа выросла в благополучной семье и на учете не состоит, однако перед исчезновением она поругалась с мамой.

Кроме того, в ведомстве сообщили об установлении личности таксиста, который увез мальчика — за рулем автомобиля находилась женщина.

22 января в следственные органы Красноярска обратился местный бизнесмен и сообщил об исчезновении 14-летнего сына. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.

По версии следствия, юноша ушел из дома с неизвестным лицом в неизвестном направлении. Благодаря видео с камер наблюдения удалось установить, что подростка увел незнакомец в темной одежде. Спустя время отцу несовершеннолетнего начали поступать угрозы с требованием передать $350 тысяч (более 26 млн рублей). Неизвестные также прислали мужчине видео с сыном, где мальчик просил отца выполнить требования похитителей.

Как сообщил SHOT, мальчика могли завербовать и похитить украинские мошенники. Когда отец подростка пришел домой, его там уже не было. Также кто-то раскрыл сейф, где находились 3 млн рублей.

Через некоторое время стало известно о лропаже еще одного ребенка в Красноярске — бесследно исчезло 14-летняя Наташа, дом которой находится примерно в трех километрах от дома первого пропавшего. Отмечалось, что описание одежды, указанное в ориентировке девочки, совпадает с внешним видом человека, рядом с которым зафиксировали сына бизнесмена в день исчезновения: черная куртка, капюшон, угги.

