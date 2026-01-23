В Красноярске в один день бесследно исчезли сразу два подростка

SHOT: в Красноярске в день похищения сына бизнесмена пропала 14-летняя девочка

В Красноярске бесследно исчезла 14-летняя девочка Наташа. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, она пропала в тот же день, что и 14-летний сын местного бизнесмена.

Журналисты выяснили, что дом девочки находится примерно в трех километрах от дома пропавшего подростка. Кроме того, описание одежды, указанное в ориентировке Наташи, совпадает с внешним видом человека, рядом с которым зафиксировали сына бизнесмена в день исчезновения: черная куртка, капюшон, угги.

На данный момент точной информации о том, связаны ли эти два случая, нет. Полиция и волонтеры занимаются поиском подростков.

22 января в следственные органы Красноярска обратился местный бизнесмен и сообщил об исчезновении 14-летнего сына. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.

По версии следствия, юноша ушел из дома с неизвестным лицом в неизвестном направлении. Благодаря видео с камер наблюдения удалось установить, что подростка увел незнакомец в темной одежде. Спустя время отцу несовершеннолетнего начали поступать угрозы с требованием передать $350 тысяч (более 26 млн рублей). Неизвестные также прислали мужчине видео с сыном, где мальчик просил отца выполнить требования похитителей.

Как сообщил SHOT, мальчика могли завербовать и похитить украинские мошенники. Отмечается, что отец школьника является известным предпринимателем. Когда мужчина пришел домой, сына уже не было. Также кто-то раскрыл сейф, где находились 3 млн рублей.

