Крупный пожар в тюменском ангаре привел к обрушению кровли

МЧС: в Тюмени загорелся ангар площадью 500 кв. метров, рухнула крыша 
В Тюмени сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар в ангаре на улице Шишкова. Площадь возгорания составляет около 500 кв. м, в ходе тушения произошло обрушение кровли здания. Об этом сообщили в региональном главке ведомства.

Сигнал о происшествии поступил утром 17 января. К моменту прибытия пожарных огонь охватил значительную часть строения, что привело к частичному разрушению крыши.

На месте работают 52 специалиста МЧС и 17 единиц пожарно-спасательной техники. Спасатели продолжают работы по локализации и полной ликвидации возгорания.

Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.

До этого в поселке Кропачево Челябинской области ночью произошел пожар в жилом доме, в результате чего не удалось спасти семилетнюю девочку. К моменту прибытия пожарных огонь охватил кровлю здания и одну из квартир, пламя распространялось открыто. Спасатели ликвидировали возгорание на площади около 200 квадратных метров.

Ранее стало известно о возгорании в пятиэтажном доме в Москве.
 
