Россиянам рассказали, в каких случаях им положена двойная пенсия

Некоторые россияне имеют право на получение двух пенсий. Это распространяется на тех, кому выплаты назначаются по линии силовых ведомств – если наряду с этим они продолжают работу в гражданских организациях, делающих отчисления в Соцфонд, то также в старости они будут получать обычную страховую пенсию. Об этом в беседе с RT сообщил кандидат экономических наук, доцент доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин.

Речь идет о сотрудниках Минобороны РФ, МВД РФ, ФСБ и других органов, которые назначают пенсионные выплаты по своим линиям, отметил эксперт. Вторая пенсия полагается, если соблюдены все требования – в частности, человек имеет 15-летний трудовой стаж, накопил не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и достиг пенсионного возраста.

Для начисления страховой пенсии, помимо назначенной силовым ведомством, нужно обратиться в Соцфонд или МФЦ, также подать заявление можно с помощью «Госуслуг».

«Страховая пенсия в качестве второй назначается без учёта фиксированной выплаты к ней (сейчас её размер составляет 9584,69 рублей), пояснил Балынин. — На страховую пенсию, назначенную в качестве второй, распространяются и проводимые индексации, и осуществляемая ежегодно в августе беззаявительная корректировка (она проводится в случае продолжения трудовой деятельности после назначения страховой пенсии)».

Таким образом, в этом году у пенсионеров, продолжавших трудовую деятельность в 2025 году и получающих страховую пенсию как вторую, выплаты вырастут вдвое, подчеркнул экономист. В январе индексация проводится на 7,6%, в августе она формируется на основе накопленных за 2025 год ИПК. Что касается пенсионных выплат, назначенных по линии ведомств, то они индексируются индивидуально по правилам, которые применяются к каждой из них.

«Для проведения указанных индексаций заявление подавать не требуется: всё производится автоматически», — заключил экономист.

До этого Балынин сообщил «Газете.Ru», что в 2026 году на пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения — в 64 года и 59 лет соответственно. Он напомнил, что, кроме достижения указанного выше возраста, у гражданина также должны быть сформированы индивидуальные пенсионные коэффициенты (не менее 30) и страховой стаж (не менее 15 лет).

