Похищение подростка в Красноярске попало на видео

СК показал видео с похищением 14-летнего подростка в Красноярске

В Красноярске на видео попал момент похищения 14-летнего подростка. Кадры опубликовала пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

На видео виден момент, как мальчик идет за, предположительно, женщиной в длинном пуховике.

22 января в правоохранительные органы обратился житель Красноярска, заявивший о пропаже своего сына.

Правоохранители разыскивают Каплю Николая Андреевича, 21 сентября 2011 года рождения. Подросток ростом около 170 см, худощавого телосложения, с темно-русыми кудрявыми волосами и карими глазами. В день исчезновения он был одет в куртку болотного цвета, светло-синие джинсы и черные ботинки.

Согласно предварительной версии, вечером того же дня подросток ушел из дома вместе с неизвестным. Позже отцу мальчика в мессенджере пришло сообщение с требованием выкупа в $350 тыс. Также ему прислали видеозапись с участием самого подростка, в которой требовали выполнить условия похитителей.

Следственные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка и всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК.

Следственный комитет обратился к гражданам с просьбой сообщить любую информацию, которая может помочь в поисках подростка. Связаться с правоохранительными органами можно по телефону 8 (391) 227-06-45 или через полицию.

Ранее в Красноярске пропал 14-летний подросток, ушедший из дома с незнакомцем.