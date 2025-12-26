Размер шрифта
Во Франции 30 человек напали на пятерых полицейских

CNews: в Париже пострадали пять полицейских при нападении 30 человек
Sarah Meyssonnier/Reuters

В Париже группа из 30 человек напала на пятерых сотрудников полиции. Об этом сообщил телеканал CNews со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пятеро полицейских пострадали во время операции после того, как на них напала группа примерно из 30 человек в 19-м округе Парижа», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, полицейские задержали человека, который вел себя подозрительно. В результате он начал сопротивляться и звать на помощь. После этого на сотрудников полиции напали 30 человек, троих из них удалось задержать.

Из материала следует, что во время нападения полицейским пришлось воспользоваться травматическим оружием и электрошоковыми пистолетами. При этом пострадавшим сотрудникам госпитализация не потребовалась.

8 декабря в Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который напал на сотрудника полиции в салоне автомобиля скорой медицинской помощи. Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 декабря. Сотрудник полиции, находясь в машине скорой помощи, оказывал содействие медикам и сопровождал пациентов в больницу.

Ранее в Свердловской области пьяный домашний тиран с ножом напал на полицейского.

