У берегов Камчатки произошло ощутимое землетрясение

У восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки — подземные толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, толчок был зафиксирован в 18:46 по местному времени (09:46 мск). Эпицентр находился примерно в 190 км от краевого центра, а очаг землетрясения залегал на глубине около 39,4 км.

В Петропавловске-Камчатском подземные колебания ощущались силой до четырех баллов, уточнили специалисты.

Регион продолжает оставаться в зоне повышенной сейсмической активности после мощного землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего 30 июля. С тех пор ученые ежедневно фиксируют афтершоки, большинство из которых не ощущается в населенных пунктах. Интенсивность повторных толчков постепенно снижается, однако в крае продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации природного характера.

Ранее мощное землетрясение произошло у западного побережья США.

