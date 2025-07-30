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На Камчатке магнитуда землетрясения составила 8,5

Магнитуда землетрясения на Камчатке находится на уровне 8,5
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Uwe Anspach/Global Look Press

Директор Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН) Данила Чебров сообщил об уточнении данных о магнитуде землетрясения, произошедшего на Камчатке. В Telegram-канале филиала он написал, что магнитуда землетрясения составила 8,5.

«Произошло очень сильное землетрясение, его магнитуда находится на уровне 8,5. Это, в отличие от события 20 июля, можно отнести уже к категории уникальных событий. Разрыв распространился в юго-западном направлении, на расстояние приблизительно 200 км. Длительность и интенсивность колебаний обусловлена как энергией, так и размером очага», — подчеркнул Чебров.

Он также отметил, что из-за особенностей очага землетрясения интенсивность сотрясений не превысила интенсивность сотрясений, произошедших 20 июля, в той степени, в которой можно было ожидать, учитывая магнитуду.

Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям по Камчатскому краю обратилось к жителям региона с призывом не приближаться к побережью. Кроме того, в ведомстве проинформировали, что судам, находящимся в прибрежных водах, а также стоящим на открытом рейде, в бухте с широким входом или у причала, следует выйти в океан за пределы 50-метровой изобаты, при этом рекомендовано держать курс перпендикулярно линии берега.

30 июля глава Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске. В связи с произошедшим была объявлена угроза цунами и началась эвакуация жителей из потенциально опасной зоны на возвышенности.

Ранее губернатор Сахалинской области заявил о первой волне цунами.

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